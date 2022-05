Il concerto tributo ai Beatles al Teatro Corso di Mestre

La Magical Mystery Orchestra rende omaggio ai Beatles con l’esecuzione integrale dell’album “Let it be”, per una serata di grande musica in programma venerdì 6 maggio, alle 21.15, al Teatro Corso di Mestre. Il concerto era stato inizialmente programmato nel 2020 in occasione del 50º anniversario dell’ultimo disco firmato dai Fab Four, ma poi tutto venne rinviato a causa dell'emergenza Covid-19.

Il tributo prevede nella prima parte l’esecuzione integrale dell’album, nella seconda la riproposizione di alcuni dei maggiori successi del quartetto di Liverpool.

La Magical Mystery Orchestra, in formazione completa con quintetto pop, quartetto d’archi, sezione fiati e attore, presenterà anche una serie di canzoni che gli stessi Beatles non hanno mai eseguito dal vivo, ma solo in studio di registrazione.