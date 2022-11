La filosofia all’ora del tè: la divulgatrice Benedetta Santini alla Vez di Mestre

Domenica pomeriggio, in compagnia di otto menti illustri e di una giovane, straordinaria divulgatrice - Benedetta Santini, autrice, insegnante e psicologa - che ci racconta la filosofia all’ora del tè: è questa la prossima proposta del cartellone In_touch. Incontri altamente reattivi, promosso dalla Rete Biblioteche del Comune di Venezia con il contributo dei fondi europei Pon Metro.

Domenica 20 novembre (ore 17.30), nella biblioteca Vez di Mestre, Benedetta Santini presenterà il suo libro Mondadori uscito in questo autunno, “Platone c’ho l’ansia. 8 filosofi per trovare il tuo posto nel mondo”: un testo in cui sfilano voci di riferimento per ogni studente – da Talete a Socrate, da Platone ad Aristotele, Seneca, e poi Fichte, Schopenhauer, Nietzsche – per aiutarci a scoprirli, o ritrovarli, sotto una luce attuale e familiare, attraverso idee, intuizioni e ragionamenti che, ancor oggi, possono salvarci la vita o perlomeno insegnarci a trovare il nostro posto nel mondo. Con Benedetta Santini dialogherà la giornalista Anna Sandri. A conclusione per il pubblico è previsto uno spazio firmacopie. L’ingresso è libero. Prenotazioni per riservare il proprio posto a questo link.

“Filosofia e caffeina" è una pagina di divulgazione filosofica che si è velocemente fatta strada sui social, dove è seguita da oltre 100mila followers. L’ha ideata proprio Benedetta Santini, e ogni giorno illumina la vita dei followers con il pensiero dei maggiori filosofi: un modo per rendere la filosofia pratica e quotidiana. Così è arrivato il libro pubblicato da Mondadori, concepito come un percorso di evoluzione personale. Benedetta Santini riunisce il pensiero, la saggezza e i saperi dei filosofi per aiutare il lettore a superare problemi intimi e personali: come sapersi perdonare, trovare la felicità, superare l’ansia del giudizio altrui, imparare a fare una scelta. Grandi filosofie per problemi concreti, un percorso di crescita in cui viene indicata una via d’uscita attraverso le vicende biografiche e filosofiche di menti illustri che, dopo aver cambiato la storia del mondo, possono cambiare anche la nostra vita.

«Questo libro – spiega l’autrice nella prefazione - è per chi si sente fuori posto o, come si dice in greco, atopos. Pare che uno dei primi a essere definito così sia stato Socrate, giudicato troppo strano, a volte anche fastidioso. Dopo di lui, tutti i filosofi vennero considerati atopoi. Le loro vite erano tormentate dalla ricerca di qualcosa che continuava a sfuggire e osservavano il mondo dall’esterno senza farne mai davvero parte. Chi si sente fuori posto viaggia per individuare il proprio posto nel mondo, ma la strada sembra non avere mai fine. Si sente diverso dagli altri ma, allo stesso tempo, teme di non avere niente di speciale. È una guerra difficile da vincere, se si combatte da soli. Le storie contenute nel libro sono quelle di otto atopoi che dovettero lottare contro uomini potenti, contro delusioni, abbandoni e anche contro se stessi. Il loro modo di pensare, causa dell’emarginazione, fu la loro salvezza. Sono filosofi che hanno trovato il loro posto nel mondo e, oggi, possono aiutarci a trovare il nostro».