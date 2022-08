Regata storica, benedizione dei gondolini e presentazione degli equipaggi

Si avvicina l’edizione 2022 della Regata storica, prevista per domenica 4 settembre: come da tradizione, la manifestazione è anticipata, giovedì 1° settembre, dalla cerimonia di benedizione dei gondolini e dalla presentazione degli equipaggi che parteciperanno alla competizione. La cerimonia avrà luogo in Campo della Salute alle ore 18.00, con il seguente programma:

ore 17.00 - ritrovo imbarcazioni a remi presso l’Erbaria a Rialto;

ore 17.30 - partenza del corteo acqueo lungo il Canal Grande sino alla Salute;

ore 18.00 - arrivo al sagrato della chiesa della Salute, presentazione degli equipaggi,

consegna delle maglie e delle fasce per la gara e benedizione di fasce e imbarcazioni.

Ad officiare la cerimonia sarà don Fabrizio Favaro, rettore della Basilica della Salute. Saranno presenti, tra gli altri, il consigliere delegato alla tutela delle tradizioni del Comune di Venezia, Giovanni Giusto e l’amministratore unico di Vela Spa Piero Rosa Salva.