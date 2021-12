Bepi Zerbo rende omaggio con la sua musica ai poeti di Noale

Bepi Zerbo, cantautore e compositore di Noale, omaggia con il suo ultimo lavoro discografico i poeti di Noale. È uscito in questi giorni il nuovo disco dal titolo “Novalis - L’agorà dei poeti”, definita una «operazione culturale» perché, come si legge nella copertina, «quando le parole di un poeta sanno diventare la nostra voce, i suoi ricordi la nostra memoria, allora la poesia ha compito il miracolo». Le parole di Maria Luisa Uberti hanno ispirato Zerbo in questa nuova avventura musicale. «Ho sempre pensato - spiega - che Noale sia ricca di talenti, più o meno conosciuti. Nel mio disco la immagino come una grande agorà dove musicisti, poeti, artisti sanno regalare emozioni».

Le emozioni di cui parla il musicista noalese sono i versi scritti da numerosi noalesi, del passato, come Paolo Bertoncello o Renzo Mainente, del presente come Giuseppe Barin o Stefano Barina, solo per citarne alcuni. Zerbo ha tratto alcune poesie da libri e raccolte e le ha musicate con il suo stile inconfondibile, componendo tutte le musiche e interpretando poi i testi con la sua voce profonda, e inserendo in qualche pezzo la chitarra di Daniele Bertin.

La presentazione al pubblico di “Novalis” è in programma venerdì 10 dicembre, alle ore 21.00, presso la sala San Giorgio su iniziativa della Pro Loco di Noale (ingresso libero, super green pass obbligatorio; scrivere a prenotazione@proloconoale.it per prenotarsi). La serata sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina della Pro Loco.