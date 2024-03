Serena Bertolucci racconta la mostra di Banksy all'Ateneo Veneto

Serena Bertolucci guiderà il pubblico dell’Ateneo Veneto attraverso l’universo artistico di Bansky, partendo proprio dalla mostra-evento in corso all’M9, prodotta e organizzata da MetaMorfosi Eventi in collaborazione con il museo e curata da Sabina de Gregori.

Banksy è forse il più famoso tra gli street artist, che da oltre un ventennio influenza la scena culturale mondiale con le sue opere. L’artista britannico trova la sua cifra in quei contrasti e in quelle contraddizioni che affondano le proprie radici nel Novecento e deflagrano oggi nelle emergenze della crisi climatica, dei conflitti mondiali, dei fenomeni migratori.



Un’occasione per conoscere da vicino anche Serena Bertolucci: la neo-direttrice di M9 Museo del Novecento ha diretto fino al 2023 la Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale di Genova. È stata ed è membro di numerosi comitati scientifici e di indirizzo ed ha operato nell’ambito della cabina di regia del patrimonio Unesco dei Palazzi dei Rolli e nella creazione di musei nazionali.