Capodanno: al Teatro Corso arrivano le "Betoneghe" con un carico di risate

"Betoneghe se nasse, no se deventa", lo spettacolo più rappresentato in Veneto arriva al Teatro Corso di Mestre sabato 31 dicembre, alle ore 22.30, per un ultimo dell’anno all’insegna della comicità veneta.

Portato in scena dalla compagnia sandonatese Teatro delle Arance, "Betoneghe" vanta oltre 110 repliche in quattro anni (lo spettacolo nasce nel 2018) e una serie infinita di sold out nei teatri del Nordest. Con quasi 1 milione di visualizzazioni sul loro canale Youtube, le tre betoneghe, Silvana, Renata e Franca, sono pronte a farsi gli affari degli altri e conquistare il pubblico con le loro “ciacole” e storie strapparisate.

Le prevendite sono aperte: