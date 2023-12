Al Teatro Toniolo la prima nazionale del nuovo spettacolo delle Betoneghe

Dopo il successo di “Betoneghe se nasse, no se deventa” (lo spettacolo più rappresentato in Veneto degli ultimi anni con quasi 150 repliche), le tre betoneghe Silvana, Renata e Franca tornano a farsi gli affari degli altri con le loro “ciacole” e storie strapparisate, accompagnate dalle musiche di Cristian Ricci e l’orchestrina del Teatro delle Arance. L'appuntamento è previsto per sabato 23 dicembre, alle ore 21.00 al Teatro Toniolo di Mestre, con la prima nazionale del nuovo spettacolo “Betoneghe D.O.C (De Origine Casaina)”.



Con oltre 1 milione di visualizzazioni sul loro canale Youtube e una lunga striscia di sold-out a teatro, Le Betoneghe propongono nuovi episodi, nuovi sketch e ambientazioni inedite per far divertire un pubblico sempre più vasto che le segue in sala e nel web.

Lo spettacolo, prodotto dalla compagnia veneta Teatro delle Arance, fa parte di "È Sempre Una Bella Stagione - I Comici 2023.24", il cartellone del Teatro Toniolo di Mestre proposto dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con DalVivo Eventi.

Lo spettacolo

Le Betoneghe calcano le scene dei teatri veneti dal 2018, con innumerevoli repliche e continui tutto esaurito. Tre donne riservate che “per puro caso” vengono sempre a conoscenza dei fatti degli altri; vorrebbero tanto non spettegolare, ma la loro natura le rende particolarmente colloquiali.

Betoneghe infatti è un modo ben preciso di essere, di dire e di porsi con gli altri, e Silvana, Renata e Franca lo sono. Raccontando fatti di vita quotidiana, le protagoniste catturano il pubblico al punto che si arriva a scordarsi di essere in un teatro, ma ci si sente proiettati in un ambiente familiare, in luoghi e situazioni di ogni giorno, che tutti, chi più o chi meno, frequentiamo. Si passa dalle liti con i mariti, al mangiare e ingrassare, al servizio di volontariato in parrocchia, al sistemarsi dalla parrucchiera; insomma, tutto è solo un pretesto per poter sempre e solo “spettegolare”

"Betoneghe D.O.C." prosegue il fortunato "Betoneghe se nasse, no se deventa", e il desiderio di raccontare i fatti degli altri rimane una costante anche nella nuova stesura, con nuovi sketch e ambientazioni. D.O.C, cioè De Origine Casaina, definisce l’originalità in cui nascono le caratterizzazioni dei personaggi di Silvana, Renata e Franca, che prendono vita copiando alcune figure di famiglia delle attrici (mamme e zie), ma serve anche per sottolineare la loro unicità come trio comico al femminile. Ad arricchire lo spettacolo, una nuova sequenza di canzoni scritte appositamente dal cantautore Augusto Prosdocimo, arrangiate musicalmente da Giovanni Buoro e cantate dall’artista poliedrico Cristian Ricci, che accompagnano le protagoniste durante lo show, sempre all’insegna di una comicità genuina e diretta, ideata e scritta da Giovanna Digito.