Bettega Tribute, in cinquemila. Coda al Sand Nativity. Pienone a Jesolo

Ultimo weekend a Jesolo prima di Natale: pienone di ospiti come fosse agosto. Code al Sand Nativity, all'inaugurazione di Jesolo Incantatus (evento a tema Harry Potter che prosegue fino a gennaio), successo al presepe di ghiaccio. Complice il bel tempo e il Babbo run (la corsa dei babbi Natale a piedi e in bici) la località balneare tra sport e svago ha attirato migliaia di persone nell'ultimo weekend.

Cinquemila persone solo al secondo Bettega Tribute, che si è concluso ieri con la vittoria del pilota siciliano Andrea Nucita (Hyundai i20 Rally2). «Tenevo tantissimo a questa vittoria, la mia è stata una stagione sfortunata e ho provato con grandissima determinazione a vincere questo secondo Bettega Tribute. L’auto è stata perfetta, ringrazio il team Friulmotor. Sono sicuro che questa bellissima manifestazione non possa fare altro che crescere nel futuro», ha detto il messinese.

Le migliaia di spettatori alle finali erano assiepati sulle tribune e nelle zone dedicate al pubblico a tifare i piloti in gara. A garanzia della sicurezza e dell'ordine pubblico in tutti e tre i giorni da venerdì a domenica nelle varie manifestazioni è stato il presidio di forze dell'ordine e la polizia locale con il coordinamento dal Commissariato di Jesolo. Sabato a salutare l'evento era stato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, parlando di "grande lavoro di squadra e le importanti sinergie instaurate con il territorio". «Desidero esprimere il mio plauso piu? grande alla Scorze? Corse Asd per l'importante impegno profuso nell'organizzare una manifestazione gia? capace d'affermarsi nel panorama degli sport motoristici regionali».