In spiaggia a Bibione va in scena il festival del fitness

Bibione Beach Fitness è un evento di successo, contenitore multiforme e colorato capace di mettere insieme le più importanti attività legate al mondo del fitness musicale, proposte dai più grandi Insegnanti del panorama internazionale. Una kermesse con enormi potenzialità di crescita, destinata a catturare l’interesse di una clientela sempre più vasta, garantendo alla località turistica nuove significative presenze turistiche in un periodo di bassa stagionalità.

Il fitness è un vero e proprio fenomeno di costume praticato da milioni di persone in ogni continente. Fitness significa musica, divertimento, ricerca di notizie e informazioni sui migliori sistemi di alimentazione, relazioni e amicizie con persone che hanno gli stessi interessi (la cosiddetta “fitness community”), scambio di esperienze, scelta mirata di viaggi e vacanze che

consentano l’attività fisica.

L'appuntamento è sulla spiaggia di Bibione, dal 17 al 19 settembre 2021, dove, nel pieno rispetto delle norme sanitarie, potrete vivere ed apprezzare la più grande Fitness Convention open air d’Europa. L’offerta è ampia e le modalità di partecipazione pensate per le diverse esigenze, spaziano dall’all inclusive per l’intero week- end, al singolo giorno per i più curiosi o anche alla mezza giornata per un fitness “mordi e fuggi”.

Informazioni su www.beachfitness.it o contattando la segreteria organizzativa al 338.27.12.384.

