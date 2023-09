Un maxi weekend di fitness in riva al mare a Bibione

Torna per il diciottesimo anno il Bibione Beach Fitness. La più grande convention open air del benessere fisico in Europa è in programma nel weekend del 22-24 settembre 2023.

Sui 15 megapalchi allestiti in riva al mare si balla e ci si allena in migliaia e in contemporanea, insieme ai top presenter provenienti da tutto il mondo. Uno spettacolo unico, con una moltitudine colorata di appassionati - di ogni età e livello atletico - che si muove da mattina a sera, e si prepara per le imperdibili feste sulla spiaggia.

È qui che da 18 anni vanno in scena, in anteprima, le nuove tendenze del fitness: un vero punto di riferimento per il settore del benessere fisico, che per festeggiare la sua maggiore età regala a tutti gli iscritti il grande ritorno del palco “Urban Dance”. Dopo quasi 15 anni e a grande richiesta, i celebri ballerini del Moma Studios di Milano faranno muovere la spiaggia al ritmo delle lezioni di Hip Hop, Dancehall, House e Afrodance. Unici requisiti per partecipare, la voglia di divertirsi e di mettere alla prova le proprie movenze.

Per chi invece ama gli allenamenti più intensi, la sfida arriva direttamente dall’Esercito Italiano con “Military Fitness”, il circuito a ostacoli dalla difficoltà crescente, che simula il tipico addestramento tattico-operativo del soldato e permette di testare velocità, resistenza e agilità. E poi spazio alle discipline preferite di sempre, come Zumba, Step, Cycling e Fitbox, ma Bibione

Beach Fitness sarà l’occasione anche per cimentarsi con discipline nuove, dalla Pole Dance al Kangoo Jump, fino al Pound Rockout Workout, per scatenarsi con le bacchette da batterista sulle note delle canzoni più travolgenti.

Per iscrizioni e per il programma completo: https://beachfitness.it/.