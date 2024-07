Con "Bibione d’Estate" otto appuntamenti musicali nella nuova arena di via Maja

Sarà la musica degli anni Novanta ad inaugurare, mercoledì 3 luglio, la quarta edizione della rassegna musicale “Bibione d’Estate”, nella nuovissima Arena di Via Maja, un’ampia zona dedicata all’intrattenimento situata accanto all'area divertimenti del Luna Park Adriatico.



L’iniziativa è stata fortemente voluta e sostenuta dall’amministrazione comunale di San Michele al Tagliamento, per offrire ai numerosissimi turisti che nei mesi di luglio e agosto affollano la località un’occasione di svago serale in un contesto più spazioso e respirabile rispetto al centro, ma non solo: “Bibione d’Estate” è anche l’occasione per dare un segnale forte sull'importanza della musica dal vivo come strumento di divulgazione culturale e di aggregazione. La direzione artistica e la programmazione della rassegna "Bibione d'Estate 2024" è stata affidata alla Cooperativa Esibirsi grazie all'esperienza maturata nelle passate edizioni da Luigi Buggio e Giuliano Biasin.



Tutti gli spettacoli previsti inizieranno alle ore 21.00 e sul palco si alterneranno varie band che proporranno diversi generi musicali: dalle hit anni 90-2000 (Party a 90 e Misty Band, mercoledì 3 e giovedì 4 luglio), passando attraverso il rock’n’roll (Dan e i Suoi Fratelli, martedì 16 luglio) e la musica latino americana (Mascalzoni, mercoledì 17 luglio), senza dimenticare la dance (Absolute 5 ed Exes, mercoledì 7 e giovedì 8 agosto), per finire con la grande musica d'autore (Made in England e Bagliori di Luce - omaggio a Lucio Battisti, mercoledì 28 e giovedì 29 agosto). L’ingresso è libero e gratuito e saranno presenti stand enogastronomici.