Dal 1 giugno arriva la Bibliociurma con letture per bambini nei campi di Venezia

Dall’ 1 giugno al 7 settembre 2023 ritornano le letture animate nei campi di Venezia, per bambini e bambine dai 5 ai 10 anni, con la terza edizione di “Bibliociurma all’arrembaggio, campo che vai tesoro che trovi.”

Per 8 giovedì, grazie ad una mappa segreta di bauli colmi di storie e ai biblio-pirati che sbarcheranno nei vari campi del centro storico a leggere libri pieni di avventure, Venezia sarà colorata di libri e letture animate. In ogni tappa si promuoveranno i servizi delle biblioteche comunali e le famiglie potranno iscriversi gratuitamente e prendere a prestito libri per l’estate.

Il patrimonio librario per i ragazzi nella Rete Biblioteche Venezia, è di oltre 80mila documenti, la maggior parte dei quali in Bettini Junior (Centro Storico) e in VEZ Junior (a Mestre). Con il Bibliobus, la rassegna estiva Bibliociurma e le letture in spiaggia, previste da luglio, in estate, la lettura viene promossa e sostenuta anche nei luoghi esterni della città. Bibliociurma all’arrembaggio - Tappe del Centro Storico. La bibliociurma sarà presente in doppio turno (17.00 e 17.45) nei campi più suggestivi di Venezia con questo calendario: giovedì 1 giugno Campo S. Giacomo dell’Orio, giovedì 8 giugno in Campo Junghans, giovedì 15 giugno in Campo SS. Giovanni e Paolo, giovedì 22 giungo in Campo S.Alvise, giovedì 29 giugno in Campo S. Margherita, giovedì 6 luglio in Campo del Ghetto, giovedì 31 agosto in Campo dei Gesuiti e giovedì 7 settembre in Campo Santa Maria Formosa. La partecipazione alle letture animate è gratuita, con iscrizione a partire da 7 giorni prima di ogni singolo evento, scrivendo a bettinijunior@comune.venezia.it o telefonando allo 041/2747630, indicando la tappa (Campo), giorno ed orario. In caso di maltempo le letture saranno annullate. La rassegna è curata dalle cooperative CoopCulture e Socioculturale.