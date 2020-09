Biennale Musica, il programma di mercoledì 30 settembre

Dalla giovane formazione europea dell’Ensemble Fractales alla realtà consolidata dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento: i due concerti di mercoledì 30 settembre saranno presentati con le due formazioni rispettivamente al Teatro Piccolo Arsenale (ore 17.00) e al Teatro alle Tese (ore 20.00).

Fra le più giovani e dinamiche formazioni della scena europea, l’Ensemble Fractales, nato a Bruxelles nel 2012, contribuisce con determinazione alla creazione di un repertorio contemporaneo. Affascinato dallo spettralismo, l’ensemble ha via via affrontato tutti gli stili della musica contemporanea - saturazionismo, musica concreta, elettronica, nuova complessità, minimalismo. Mentori della formazione sono ensemble di rilievo come Ictus, Ensemble Recherche e Klangforum Wien, da cui l’Ensemble Fractales si distingue per la scelta di esibirsi senza direttore. A Venezia L’Ensemble Fractales propone un concerto di sole novità. Due lavori in prima assoluta di Fausto Sebastiani e Alessandro Melchiorre; tre in prima italiana di Maurizio Azzan, Miquel Urquiza e Yann Robin.

Presenza constante dei concerti della Biennale Musica, l’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento è di nuovo a Venezia diretta da Timothy Redmond, direttore ospite della London Simphony Orchestra e della Royal Philharmonic. In programma un trittico di autori di sicuro prestigio: Fabio Vacchi e gli accenti lirici del Concerto per violino e orchestra (Natura Naturans), concepito in omaggio a quello di Berg e presentato in prima mondiale alla Carnegie Hall di New York; Dai Fujikura, Leone d’argento per la musica nel 2017, con Recorder Concerto dove il solista di flauto dolce – immagina l’autore – suona una musica nel deserto, mentre il Simun soffia e solleva la sabbia intorno a lui; infine Fabio Nieder, compositore triestino con la passione per il canto di tradizione tedesca che eredita da una formazione in ambienti culturali mitteleuropei, da cui il rapporto privilegiato con il Lied. Il nuovo brano in prima mondiale per la Biennale si intitola Z truhlemojejprababky” - Slovenské l’udovépiesne, ovvero Dalla cassapanca di mia bisnonna. Canti popolari slovacchi. E’ dalla cassapanca che Nieder estrae otto canti popolari qui rielaborati per l’orchestra divisa in otto gruppi.

Il concerto sarà trasmesso in diretta all’interno del programma Radio3 Suite di Rai Radio3.

Al termine del concerto una navetta gratuita per il pubblico partirà dall’Arsenale per Sant’Elena, San Zaccaria, Zattere e Piazzale Roma.

IL PROGRAMMA DI MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE

ore 17.00 – Teatro Piccolo Arsenale

ENSEMBLE FRACTALES

Maurizio Azzan (1987) Of other spaces (2017, 18')

Fausto Sebastiani (1962) nuova creazione (2020)

Alessandro Melchiorre (1951) nuova creazione (2020)

Mikel Urquiza (1988) Ars memoriae (2019, 10’)

Yann Robin (1974) Ftérà (2014, 12’)

ore 20.00 – Teatro alle Tese (Arsenale)

ORCHESTRA HAYDN DI BOLZANO E TRENTO

Fabio Nieder (1957) Z truhlemojejprababky” - Slovenské l’udovépiesneper soprano e orchestra (2020)

Fabio Vacchi (1949) Concerto per violino e orchestra (Natura naturans) (2016 rev. 2018, 25’)

Dai Fujikura (1977) Shamisen Concerto (2019, 20’)

direttore Timothy Redmond

precede il concerto una conversazione con gli artisti (h 19.30)

