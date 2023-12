Installazioni e spettacoli: a Natale la Biennale di Venezia arriva a Mestre

Per la prima volta a Natale, la Biennale di Venezia arriva a Mestre con una serie di iniziative dedicate alla cittadinanza e ai giovani.

Forte Marghera

Saranno realizzati a Forte Marghera, da venerdì 15 dicembre a domenica 7 gennaio:

L'albero-installazione panoramica "X-Tree", rivisitazione artistica del classico albero di Natale, percorribile con scala interna fino alla terrazza belvedere a 25 metri di altezza (inaugurazione venerdì 15 dicembre ore 18 con dj set dalle 19 alle 22; da sabato 16 dicembre a domenica 7 gennaio accesso per salita e vista panoramica ogni giorno dalle 14 alle 16). X-Tree, albero artificiale ed ecologico arricchito da luci e suoni dopo il tramonto, è realizzato dallo studio 1024 Architecture di Parigi in collaborazione con Fondazione Forte Marghera.

La passeggiata romantica "Starfield" con due percorsi acustici e luminosi, che dall’ingresso di Forte Marghera condurranno all’installazione "X-Tree" e alla laguna.

L’installazione "Lightwave" che trasforma la musica in volumi di luce dinamica, realizzata dallo studio 1024 Architecture di Parigi, rielaborazione dell’opera Core presentata alla mostra della Biennale Electro nel 2019 alla Bissuola.

Teatro del Parco

Al Teatro del Parco arriverà da mercoledì 20 dicembre a sabato 6 gennaio (ore 17) il circo-teatro con cinque spettacoli su prenotazione dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, realizzati da compagnie di circo contemporaneo con acrobazie, giocolerie e musiche eseguite da clown. Sono spettacoli che affrontano con ironia e leggerezza temi sociali e didattici come la libertà di espressione, l’inconscio e l’infanzia, caratterizzati da un linguaggio comico universale e da un forte coinvolgimento emotivo del pubblico.

Le cinque compagnie sono Madame Rebiné, interprete di "La burla", Collettivo Clown, che presenta "Clown Spaventati Panettieri", Teatro Necessario con "Clown in libertà", Teatro nelle Foglie in "Cartoon Toylette" e Nando & Maila, protagonisti di "Sonata per tubi".

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17 con replica il giorno successivo alla prima. Prenotazioni disponibili online, allo 041/5218828 e in loco a partire da un’ora prima dello spettacolo, fino ad esaurimento posti.