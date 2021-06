Se hai meno di 30 anni puoi andare al Teatro La Fenice con 2 euro

Torna l'iniziativa dedicata ai millennials. Disponibili biglietti fino ad esaurimento posti per l'antigenerale del "Faust", in programma il 20 giugno alle 17

Ancora una volta la Fenice pensa ai millennials. Dopo il successo riscontrato dall’iniziativa legata al concerto del 26 aprile scorso, che aveva mandato in crash il sistema di vendite online per eccesso di richieste, si rinnova la possibilità per i giovani dai 18 ai 30 anni di avere l’esclusiva sull’acquisto dei biglietti per l’antigenerale di "Faust" di Charles Gounod, in programma domenica 20 giugno 2021 alle 17: i biglietti per questa prova aperta saranno in vendita esclusivamente per i millennials e al prezzo simbolico di 2 euro.

Al Teatro La Fenice con 2 euro

Caposaldo del teatro lirico francese, "Faust" andrà in scena in un nuovo allestimento con la regia, le scene e i costumi di Joan Anton Rechi, sotto la direzione musicale di Frédéric Chaslin, alla testa di Orchestra e Coro del Teatro La Fenice, e con un cast composto per i ruoli principali dal tenore Ivan Ayon Rivas, dal soprano Carmela Remigio e dal basso Alex Esposito.

I biglietti (massimo due biglietti a persona, fino a esaurimento dei posti disponibili) sono in vendita alla biglietteria del Teatro La Fenice e presso la biglietteria Venezia Unica di Piazzale Cialdini.