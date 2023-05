"Bisi in festa", le Pro loco promuovono i legumi in tutto il Veneto

Arriva "Bisi in festa", la nuova rassegna del gusto firmata da Unpli (unione delle Pro loco) Veneto che, dal 7 maggio all'11 giugno, mette in mostra uno tra i prodotti fiore all’occhiello della regione. L'iniziativa, alla seconda edizione, è stata presentata il 3 maggio a palazzo Ferro Fini, sede del consiglio regionale. Si articolerà in sette eventi che avranno luogo dal 7 maggio all’11 giugno: 7 e 14 maggio a Combai, Miane (Treviso); 18-22 maggio a Lumignano, Longare (Vicenza); 19-21 maggio a Baone (Padova) e Pozzolo, Villaga (Vicenza); 19-22 e 26-29 maggio a Colognola ai Colli (Verona); 26 maggio-5 giugno a Peseggia, Scorzè; 1-4 e 9-11 giugno a Pianiga.

Roberto Ciambetti, presidente del consiglio regionale, pone l’accento sulla priorità di «promuovere l’agricoltura di qualità, perché le produzioni locali rappresentano il patrimonio culturale e le tradizioni del Veneto». Per il consigliere regionale Alberto Bozza, «la rassegna rappresenta l’occasione per promuovere i nostri "bisi", che costituiscono un prodotto di assoluta eccellenza con una tradizione antica e una storia millenaria». Mentre Giovanni Follador, presidente Unpli Veneto, ricorda l’importanza delle De.Co (denominazioni comunali d’origine), le certificazioni del settore agroalimentare che hanno la funzione di legare un prodotto a un particolare territorio comunale. E ha lanciato l'idea di una legge regionale che riconosca le De.Co, non solo per i bisi. La parola è quindi andata a Lorenzo Michielan, referente della rassegna, che ha sottolineato l’importanza «di promuovere i nostri prodotti di qualità, di difendere la cultura alimentare e trasmetterla alle future generazioni».

La rassegna mette in rete 7 manifestazioni, un percorso che ha avuto la collaborazione della comunità dei bisicoltori del Veneto: «Grazie a loro, e ai nostri volontari - ha aggiunto Follador - siamo riusciti ad aggregare territori e prodotti, dando vita ad una manifestazione unica nella nostra regione, che certamente crescerà nel tempo».

Il calendario degli eventi