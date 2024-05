La grinta di Ditonellapiaga pronta a esplodere sul palco del Bissuola Live

Bissuola Live chiude al femminile con Ditonellapiaga, venerdì 24 maggio alle 21.00. A distanza di due anni dall’album d’esordio Camouflage, contenente Chimica, brano cantato al Festival di Sanremo 2022 assieme a Rettore e certificato disco d’oro, Ditonellapiaga ha recentemente pubblicato il suo nuovo disco Flash, anticipato dal singolo Mary, firmato con La Rappresentante di Lista. La data di Mestre sarà un prima buona occasione per ascoltarlo dal vivo.

Mary apre ufficialmente le porte a Flash, il nuovo album di Ditonellapiaga uscito a maggio per BMG/Dischi Belli. La nuova opera si presenta come una totalizzante immersione nell’anima camaleontica di Margherita che, sulla scia di melodie catchy e intime ballad, offre autentiche miscellanee di vita quotidiana.

Un pulsante soundscape dance impreziosito da martellanti pills pop fa da sfondo all'avvincente avventura di Mary: in lei, sedicenne timidamente vanitosa con la passione per la cosmologia sin dalla tenera età, l’irrefrenabile curiosità di esplorare l’universo si fonde con il desiderio di abbandonarsi alla libido e fare per la prima volta l’amore.

“Con Veronica e Dario de La Rappresentante di Lista abbiamo scritto Mary in un caldo giorno di fine aprile a Palermo. Ero entrata in studio con l’idea di scrivere un brano su una ragazza che desiderava andare nello spazio, ma durante la finalizzazione del ritornello, proprio nel momento in cui non riuscivamo a trovare le parole giuste, ci è venuto spontaneo giocare con il testo, inventando frasi e qualche assurdità: tra queste il fatto che Mary, più che di andare nello spazio, avesse voglia di fare l’amore. Rileggendo il testo ci siamo resi conto della bellissima metafora che si era venuta a creare in maniera assolutamente ingenua e involontaria. Da quel momento in poi abbiamo proseguito la scrittura con questa doppia narrazione e ci siamo divertiti moltissimo. Lavorare con Dario e Veronica è davvero travolgente: quel giorno in studio c’era un via vai di musicisti, amici, parenti, tutti coinvolti nel dare un piccolo contributo alla scrittura della pazza storia di Mary» racconta Ditonellapiaga.

Ditonellapiaga

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, classe 1997, è un’artista romana dalla personalità fluida con l’urgenza di raccontare le mille sfaccettature della propria identità, spesso solare e piena di entusiasmo, a volte nevrotica, a tratti malinconica. Nuova icona urban, Ditonellapiaga, incarna le infinite articolazioni del complesso animo femminile, senza ridurre la femminilità a un’immagine univoca.

Grazie all’incontro con il duo di producer romani bbrod, nel 2019 mette a fuoco il suo straordinario eclettismo e la sua incredibile versatilità, sia come autrice che come cantante, e oggi spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale. Nel settembre 2019 pubblica il suo primo singolo, Parli. Ottobre 2020 segna l’esordio con Dischi Belli/BMG Italy con Per un’ora d’amore, cover dell’iconico brano dei Matia Bazar.

Nel 2021 esce Morsi, il primo EP, e al contempo Ditonellapiaga firma per Magellano Concerti. É, inoltre, la prima artista del 2022 selezionata da Apple Music Up Next, programma che valorizza e promuove a livello internazionale le nuove promesse. In gara alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, in coppia con Rettore con il brano Chimica, Ditonellapiaga è stata la vera rivelazione dell’edizione 2022 della kermesse.

