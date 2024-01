Al via Bissuola Live con quattro concerti al Teatro del Parco: tra i protagonisti anche Ghemon

A Mestre, da gennaio a febbraio sul palco del Teatro del Parco, arriva Bissuola Live con quattro concerti nei quali i protagonisti sono giovani nomi della scena musicale italiana. Tutti gli appuntamenti iniziano alle ore 21.00 e sono gratuiti con prenotazione obbligatoria online.

Il programma

Si parte sabato 20 gennaio con l’energia dei Bud Spencer Blues Explosion, il duo più anarchico della scena alternative italiana composto da Adriano Viterbini e Cesare Petulicchio che presenteranno il loro nuovo album "Next big", a cinque anni di distanza dal precedente lavoro discografico.

Si prosegue la settimana seguente, il 28 gennaio, con l'irresistibile groove dei Savana Funk, il gruppo emiliano che incarna l'essenza della live band unendo funk, rock e blues con jam incendiari, una presenza scenica invidiabile e con un pubblico affezionato in continua crescita.

Serata tutta al femminile con due artiste emergenti il 16 febbraio: Anna Castiglia e Caterina Cropelli sono due cantautrici come non se ne incontrano più facilmente. La loro figura sul palco diventa un tutt’uno con il loro strumento, la chitarra, immagine cara al panorama del cantautorato nostrano. Si alterneranno sul palco del Teatro del Parco, per presentare e condividere i loro inediti.

Si chiude il 24 febbraio con Ghemon con il suo nuovo progetto artistico "Una cosetta così". Uno show che mette insieme musica, storytelling e stand up comedy con il rapper e cantautore che si racconta in modo ironico e senza filtri.