Al Bissuola è tempo di festa di primavera con musica, mercatini, spettacoli e food truck

Torna il Bissuola Spring Fest al Parco Alfredo Albanese di Mestre. Quello di sabato 30 aprile e domenica 1 maggio sarà un intero week-end dedicato al florovivaismo e all’attività all’aria aperta: giochi, musica, mercatini, spettacoli e sapori da tutta Italia. Una grande festa nel verde per grandi e piccoli.

La novità di questa edizione 2022 voluta dal Comune di Venezia e Vela e inserita nel calendario delle iniziative di Città in Festa, è “Venice Flower Power”, evento promosso da Btextra all’interno del programma delle expo di settore: una grande esposizione con le eccellenze florovivaiste del territorio veneto con piante e fiori da orto e da giardino. Durante il week end sarà ospitato ed esposto il meglio del settore, una mostra mercato che si candida a divenire una tappa fissa nel calendario delle manifestazioni destinate al verde. La manifestazione avrà i seguenti orari: sabato 30 dalle ore 10.00 alle 24.00 e dalle ore 10.00 alle 23.00 domenica 1 maggio. L’ingresso è gratuito.

Per intrattenere il pubblico, sono previsti mercatini dell’artigianato, handmade e vintage e speciali Dj set con la migliore musica dagli anni 70 ai giorni nostri. Per i bambini un’area dedicata con gonfiabili, animazione e giocoleria, un ludobus con i giochi di una volta per mantenere viva la tradizione di come trascorrevano il tempo libero i bambini. E per tutti, la possibilità di assaporare sfiziose specialità presso l’Area Ristoro dove saranno presenti tanti food truck con proposte gastronomiche per tutti i gusti provenienti da diverse regioni italiane.

Infine, per corredare le due giornate di manifestazione green, sarà presente uno spazio dedicato all’esposizione delle ultime novità nell’ambito della mobilità green e sostenibile con bici, auto elettriche ed ibride.