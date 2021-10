Al teatro del parco Bissuola il post-rock di Black Country, New Road

Al teatro del Parco Bissuola va in scena Opening Nights, rassegna multidisciplinare in tre serate (3 e 27 novembre, 8 dicembre). Un progetto del settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Live Arts Cultures e le associazioni Farmacia Zooè e Macaco. Opening Nights è “la sera della prima”, a ricordare il sapore del debutto che caratterizza questa stagione invernale: nuove aperture, nuove possibilità e nuove speranze che si caricano di tutto quanto è mancato.

Si inizia mercoledì 3 novembre con Black Country, New Road, giovane band inglese di Cambridge capitanata da Isaac Wood. I 7 musicisti sono riusciti ad attirare l’interesse di pubblico e media grazie ai primi due singoli pubblicati nel 2019 “Athens, France” e “Sunglasses”. A proiettarli in vetta alle chart inglesi invece è stato il loro debut album “For The First Time”, in equilibrio tra post-rock, post-punk, pubblicato lo scorso 5 febbraio 2021.

Con Ninja Tune sono considerati la "migliore band del mondo" su The Quietus, recensioni entusiastiche arrivano anche dal New York Times al The Guardian, una copertina su Loud & Quiet, una live session per BBC 6 Music, show sold out in tutto il Paese, l’inserimento in line up al Primavera e a Glastonbury, un live show accompagnati da un'orchestra e un invito alla TV francese insieme a Kim Gordon dei Sonic Youth ed Ed O’Brien dei Radiohead. Il loro background eterogeneo, che fonde musicisti di formazione classica ad autodidatti, si traduce in una miscela unica, che combina un'abilità tecnica precisa con un'essenza primordiale imprevedibile.

