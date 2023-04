All'Anda Venice Hostel il concerto rock dei Black Shoes

Ogni giovedì, a partire dalle 21.30, concerti e musica live ad Anda Venice Hostel: dal rock al pop con artisti italiani e internazionali tra cocktail, buon cibo e tanto divertimento. Giovedì 13 aprile si esibiranno i Black Shoes, una band hard rock che propone un repertorio di cover in inglese.

Chi sono i Black Shoes

I Black Shoes nascono a Mestre dall’idea di Roberto (bassista) e Giulia (cantante) nel coltivare la loro passione per la musica. A loro si aggiungono Francesco (batterista), Andrea (tastierista) e Daniele (chitarrista). Con un pizzico di creatività e una buona dose di alchimia nasce questo gruppo, all’attivo da circa due anni, con l’intenzione di riprendere canzoni famose e riarrangiarle in chiave hard rock per poi proporle al pubblico.