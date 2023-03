Bollicine in Villa, a Santa Maria di Sala si assaggiano i migliori spumanti d'Italia ed Europa

Torna anche quest'anno l'appuntamento con Bollicine in Villa, l'evento dedicato a tutto il meglio della produzione spumantistica italiana ed europea e ospitato a Villa Farsetti, a Santa Maria Di Sala. Un evento unico e aperto a tutti gli appassionati di bollicine che potranno degustare tutti i migliori prodotti del settore enogastronomico e partecipare a Master Class, guidate da professionisti, per approfondire la conoscenza dei vini. Bollicine in Villa è un vero e proprio tour dell’Italia e dell’Europa, calice alla mano, per conoscere le tipicità e le eccellenze dei territori italiani ed europei.

Come si svolgerà l'evento

Alle ore 10:00 la degustazione apre al pubblico. L’entrata alla manifestazione è gratuita, ma per degustare i vini si deve acquistare una wine card, valida per 1 giorno a scelta, che può essere da 3 degustazioni o illimitata. Con l’acquisto della tua wine card è previsto in omaggio un calice professionale “Rastal” con tracolla che ti accompagnerà durante le degustazioni. La partecipazione alla manifestazione non necessita di prenotazione, il servizio mescita terminerà alle ore 19:30.

Ai banchi di assaggio saranno presenti produttori e sommelier per guidarvi e illustravi nelle caratteristiche organolettiche e sensoriali di un centinaio di vini selezionati in degustazione. Il pubblico partecipante all’evento sarà anche un giudice, potrà infatti votare i migliori vini e la migliore cantina della manifestazione.

Come funzionano le Master Class

Durante l’evento, presso il 1° piano di Villa Farsetti, si svolgeranno 4 incontri per approfondire la conoscenza di superbi vini, guidati da professionisti di fama internazionale.

Le Master Class sono a pagamento e sono vincolate all’acquisto della wine card (3 calici o illimitata) per la manifestazione “Bollicine in Villa” valido per il giorno in cui si tiene la degustazione prescelta.

Dove acquistare i biglietti

I biglietti per le Wine Card e le Master Class possono essere acquistati al seguente LINK.