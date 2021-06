"Bollicine in Villa", la 4ᵃ edizione a Santa Maria di Sala

Dedicata ai wine lover e agli addetti ai lavori, "Bollicine in Villa" è l’occasione per incontrare in una incantevole location il meglio della produzione spumantistica italiana ed europea, che sarà accompagnata da una selezione di prodotti gastronomici d’eccellenza provenienti dal nostro territorio.

Un viaggio nei terroir più interessanti e più importanti per gli spumanti: Francia, Italia, Spagna, Slovenia e Austria. Da vitigni autoctoni e alloctoni, internazionali, vini biologici, biodinamici, naturali, convenzionali, di pianura, di collina e di montagna (da viticultura eroica), di mare, di vignaioli indipendenti e di piccole realtà emergenti o di quelle già affermate. Sarà un’opportunità per conoscere, imparare e provare le differenze tra vini frizzanti e spumanti, da Metodo Classico, Ancestrale o Martinotti Italiani e i principali spumanti europei: Champagne e Crèmant Francesi, Cava Spagnoli e poi Spumanti da Slovenia e Austria.

La manifestazione è caratterizzata da un’impronta "didattica", con gli espositori distribuiti in base al metodo di lavorazione, per offrire un’esperienza sensoriale coinvolgente e un supporto culturale di alto livello. Il tutto sarà accompagnato da cibi e prodotti gastronomici tra i più interessanti del nostro territorio. Presente il giornalista enogastronomico e scrittore Alberto Marcomini, considerato il massimo esperto di formaggi in Italia e tra i quattro migliori al mondo, che guiderà le degustazioni “masterclass” dedicati ai formaggi.

Novità 2021

In degustazione i 5 migliori olii Superstar italiani della Guida il Vino per Tutti - edizione 2021. Frutto dell’accordo fra gli organizzatori dell'evento "Enoteca Le Cantine dei Dogi" con " Egnews oliovinopeperoncino editore”. I 5 oleifici migliori d’Italia selezionati dalla guida il Vino per Tutti saranno di diritto presenti con i loro olii alla manifestazione. Inoltre sabato 26 giugno alle ore 18:00 in concomitanza con l'evento, sempre presso Villa Farsetti, si svolgerà la cerimonia di premiazione dei migliori oleifici italiani, selezionati dalla guida on line Il Vino per tutti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...