Un Book Club in lingua alla libreria Ubik di Mestre per imparare l'inglese socializzando

La libreria Ubik di Mestre apre le sue porte agli appassionati di inglese e di libri con un Book Club in collaborazione con la scuola di inglese Wall Street English. Domenica 27 novembre, le sale del book shop mestrino, ospiteranno un evento esperienziale dedicato agli appassionati di lingua inglese, di qualsiasi età e livello linguistico, con la lettura di alcuni brani di “American Life” da parte di un docente madrelingua della scuola e uno scambio di opinioni e idee sul tema.

A partire dalle 10.30 si aprirà un dibattito interamente in lingua inglese seguendo il modello "Learning by Doing" della scuola leader nell'insegnamento della lingua inglese a livello mondiale.

Attraverso situazioni di vita quotidiana (Breakfast in English, Yoga/Golf/Paddel in English, Dog training in English, Shopping Time in English, Book Club in English, Business English Social clubs, Webinar a tema anche per tecnici e professionisti, ecc.) la scuola organizza ogni settimana eventi esperienziali a scopo didattico (social club) sia per chi volesse imparare a conoscere la scuola sia per gli studenti già iscritti.

Queste attività hanno, inoltre, il duplice scopo di riunire gli studenti in un'atmosfera amichevole e rilassata e di consolidare e ampliare le proprie competenze linguistiche e lessicali. Il bello? Non vi accorgerete nemmeno di parlare inglese!