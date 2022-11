Boschi a Natale: escursione alla laguna nord di Venezia

È tempo di Boschi a Natale, l’evento che va alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio nel magico periodo dell'inverno. Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 dicembre, Unpli propone una serie di camminate che andranno a toccare tanti luoghi che spiccano per bellezza paesaggistica. Protagonisti saranno la natura e il territorio, in cui le famiglie potranno immergersi per apprezzare la soffice luce di dicembre, il calmo paesaggio, i morbidi odori e il silenzio della natura.

Laguna nord

Escursione guidata alla laguna nord di Venezia, patrimonio Unesco, e visita alle aule museali del Centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia”. Durante l’escursione sarà possibile immergersi nel paesaggio lagunare nella sua veste invernale e osservare gli uccelli che la popolano, tra cui i fenicotteri rosa, gli aironi e le diverse specie di anatidi.

Informazioni

Ritrovo: Centro di educazione ambientale “La Piave Vecchia”, via Castaldia, 1, Musile di Piave. Difficoltà: facile – scarpe da trekking. Costo: 20,00 euro (pranzo compreso).

Tutte le proposte sono adatte alla famiglia, le visite prevedono un numero limitato di adesioni. Per info: 334 2936833 (ore 14.30-18.00) – Comitato Regionale UNPLI Veneto. Prenotazione obbligatoria entro il 7 dicembre dal sito UNPLI Veneto.