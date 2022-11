Boschi a Natale: passeggiata a Mestre alla scoperta della natura e del territorio

È tempo di Boschi a Natale, l’evento che va alla scoperta di aree naturali, parchi ed oasi del territorio nel magico periodo dell'inverno. Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 dicembre, Unpli propone una serie di camminate che andranno a toccare tanti luoghi che spiccano per bellezza paesaggistica. Protagonisti saranno la natura e il territorio, in cui le famiglie potranno immergersi per apprezzare la soffice luce di dicembre, il calmo paesaggio, i morbidi odori e il silenzio della natura.

Mestre

Il Bosco di Mestre è uno dei maggiori programmi con cui il Comune di Venezia sta valorizzando la terraferma. Rappresenta un intervento orientato all’incremento della biodiversità, mediante il ripristino dei boschi planiziali e la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua. Con i suoi 230 ettari, fa parte a pieno titolo del tessuto urbano comunale. Il Bosco di Carpenedo, il Bosco dell’Osellino, il Bosco di Campalto e le vaste aree Querini con i Boschi Ottolenghi, di Franca e Zaher cingono l’abitato di Mestre con un bosco che di anno in anno assume sempre più l’aspetto naturale tipico del bosco planiziale. L’idea del grande bosco periurbano nasce attorno al 1984 da un vasto movimento ambientalista. Nell’ambito dell’Azienda Regionale delle Foreste, di cui Gaetano Zorzetto era consigliere, prende forma il progetto che oggi è realtà. Le aree boscate gestite dall’Istituzione sono attualmente circa 230 ettari, il piano regolatore vigente ne prevede circa 1100 ettari.

Informazioni

Ritrovo: Forte Cosenz – via Altinia, Mestre. Durata: 2h00. Difficoltà: facile – scarpe da trekking. Costo: 7,00 euro – gratis fino ai 12 anni.

Tutte le proposte sono adatte alla famiglia, le visite prevedono un numero limitato di adesioni. Per info: 334 2936833 (ore 14.30-18.00) – Comitato Regionale UNPLI Veneto. Prenotazione obbligatoria entro il 7 dicembre dal sito UNPLI Veneto.