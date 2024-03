Per festeggiare la Pasqua fai strike all’Emisfero di Trebaseleghe

Le feste si avvicinano ed ecco che è arrivata l'ora di cominciare a pensare a come trascorrerle in modo allegro e spensierato. Dal 22 al 24 marzo, a pochi passi da Venezia. un divertentissimo evento farà felici tutti i bambini: il bowling di Pasqua!

Il bowling di Pasqua all'Emisfero di Trebaseleghe

Il Centro Commerciale Emisfero di Trebaseleghe (via Malcanton 40, Trebaseleghe - PD) quest’anno festeggia l’arrivo della Pasqua con questa imperdibile iniziativa e per l'occasione, in Galleria, verrà allestita una mini pista da bowling a tema pasquale, dove i più piccoli potranno tirare una palla a forma di uovo per colpire i birilli. L’evento è gratuito e nel corso delle tre giornate dell’evento, dalle ore 16 alle 19, tutti i minori di 14 anni potranno partecipare una volta al giorno.

I dolcissimi premi

Come ogni gara che si rispetti, ci saranno anche dei dolcissimi premi: tanti ovetti e uova di cioccolato in base ai birilli abbattuti. E chi fa strike, oltre ad aggiudicarsi il premio, avrà anche una seconda possibilità di gioco.

Dal 22 al 24 marzo al Centro Commerciale Emisfero vi aspetta per la sfida più divertente dell’anno: il bowling di Pasqua con una palla-uovo che darà sicuramente risultati esilaranti… e dolcissimi, con tanti premi in cioccolato per tutti!