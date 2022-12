Sono bravo con la lingua, lo spettacolo su tutti gli idiomi del mondo

Una divertente storia di fonemi, idiomi, linguistica e computer. Appuntamento martedì 6 dicembre 2022, ore 21.00, presso il Teatro a l'Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa) con “Sono bravo con la lingua” di Antonello Taurino. Uno spettacolo nell’ambito de “I martedì” de l'Avogaria, rassegna che porta in laguna le produzioni più interessanti della nuova scena teatrale italiana.

“Sono bravo con la lingua” è un viaggio nella linguistica attraverso le curiosità più divertenti degli idiomi del mondo, un monologo nello stile di altri spettacoli di Taurino: argomenti serissimi trattati in modo comicissimo. Qui è l’esilarante confessione di un docente di lingue antiche alle prese con la svolta lavorativa più destabilizzante della sua carriera: la possibilità di traferirsi in un’azienda hi-tech della Silicon Valley.

Tra i quesiti che muovono la volontà di comunicare del protagonista: “Lo sapete che i Kuuk Thaayorre non hanno parole per distinguere destra e sinistra? Che non è vero che gli eschimesi hanno infiniti sinonimi per “neve”? E poi: dove ci porteranno gli sviluppi dell’intelligenza artificiale, della Linguistica Computazionale e della sempre maggiore diffusione di chatbot e assistenti vocali?