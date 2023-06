Buffalo Music Festival a Sottomarina con street food, birra e concerti

Il Buffalo Music Festival arriva per la prima volta a Sottomarina (campo Cannoni), da giovedì 22 a domenica 25 giugno 2023. Il format, diventato sempre più popolare nel corso degli anni, prevede musica, cibo e divertimento per animare le sere d’estate, con un programma ricco e variegato. In un’area del Campo verrà allestito il palco per le esibizioni dei gruppi musicali, con una festa diversa ogni sera. L’ingresso è gratuito e gli stand sono aperti tutti i giorni dalle ore 18.00 alle ore 24.00.

Il programma

giovedì 22 giugno - Igor S & Lady Brian

venerdì 23 giugno - Paolo Noise (Zoo105)

sabato 24 giugno - The Rock Star Show

domenica 25 giugno - Matt Joe e DJ Matrix

Alessio Camilli, organizzatore del festival, ricorda che «insieme ad Airs, Associazione italiana ristoratori di strada, portiamo avanti queste iniziative per la valorizzazione della nostra tradizione enogastronomica. A questo aggiungiamo la buona musica e il divertimento è assicurato».

Soddisfatto Mauro Armelao, sindaco di Chioggia: «Sono felice di essere riuscito a portare nella nostra città un evento come questo, rivolto in modo particolare ai giovani che hanno il diritto di divertirsi in maniera sana, senza essere costretti a percorrere tanti chilometri. Così possiamo rilanciare l'immagine di Chioggia come città attrattiva e sicura. So che i giovani sapranno divertirsi senza creare disagi, così potremo organizzare tanti eventi dedicati a loro».