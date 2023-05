Buffalo music festival a Noale: un weekend di street food, birre artigianali e concerti

Il Buffalo music festival torna per quattro giorni, dal 25 al 18 maggio 2023, nei giardini di via Gagliardi a Noale. L'evento ripropone anche nella città dei Tempesta il suo format ormai classico: banchi di street food con specialità nazionali e internazionali, birre artigianali da tutto il mondo, cocktail bar e il palco per concerti e dj set. Per l'occasione il parchetto si "veste" con addobbi, luci, truck e tavoli per la consumazione. L'ingresso è libero.

Ecco gli eventi in programma nel fine settimana: giovedì 25 maggio Nostalgia 90; venerdì 26 maggio Rumatera; sabato 27 maggio Thorn/dj Albertino; domenica 28 maggio Igor S & Lady Brian. Gli stand sono aperti tutti i giorni: giovedì dalle 18 alle 24 e, da venerdì a domenica, anche a pranzo, dalle 12 alle 24. L'organizzazione è a cura di Buffalo Beer con la collaborazione di associazione Airs.