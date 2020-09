C'era un'altra volta. Laboratorio per giovani naturalisti

Sabato 12 settembre alla Serra Dei Giardini, in occasione della giornata mondiale senza sacchetti di plastica, ci trasformiamo in #econauti per scorrazzare un po', con i bambini che parteciperanno al laboratorio, nella storia dell'immondizia...🚀⏳🗑



Partiremo dai problemi e dalle ingegnose soluzioni delle civiltà del passato per arrivare ad esplorare le montagne di rifiuti non biodegradabili dell'età contemporanea, scoprendo, oltre alla portata del problema, anche alcune soluzioni per affrontarlo...🌎💚

Sperimenteremo la magia del riciclaggio e tante altre piccole astuzie per dare ai rifiuti una seconda vita! ♻️



#GoGreen #BeatPlasticPollution #ReadyToChange



Il laboratorio è consigliato per i bambini della scuola primaria.

🌷 Per garantire la sicurezza di tutti, i laboratori sono a numero chiuso.

Per partecipare è richiesta la prenotazione all'indirizzo serradeigiardini@nonsoloverde.org

specificando, assieme ai nominativi, l'età dei partecipanti.

Costo: 6 euro a partecipante