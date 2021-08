Prende forma l'11ª edizione di Ca' Foscari Short Film Festival

Prende corpo l’undicesima edizione del Ca' Foscari Short Film Festival, che si svolgerà in presenza dal 6 al 9 ottobre 2021 nuovamente in forma diffusa a Venezia, a cominciare dalla sua location storica, l’Auditorium Santa Margherita, e passando per alcune delle più importanti istituzioni culturali veneziane tra musei, fondazioni e centri culturali che ospiteranno in contemporanea le proiezioni del festival.

Il manifesto del CFSFF 2021

Per l’occasione si rinnova il sodalizio con Lorenzo Mattotti, autore di caratura internazionale che anche quest’anno ha realizzato il manifesto, proseguendo così le collaborazioni che il festival ha intrapreso negli anni con importanti illustratori e fumettisti italiani dopo Igort e Giorgio Carpinteri. Il manifesto di quest’anno è un’opera diretta e efficace: lo "sguardo in camera" di una giovane donna i cui occhi scuri bucano la bidimensionalità della carta e sembrano pronti ad affrontare con sicurezza qualsiasi ostacolo.

Iniziano ad essere annunciati anche i programmi speciali che come sempre andranno ad affiancare il concorso principale e i due collaterali con retrospettive, focus, omaggi, workshop. Il primo a venire svelato è quello dedicato a "Mujeres nel cinema", un gruppo nato originariamente su Facebook nell’ottobre del 2019 con l’intento di creare contatti tra le donne italiane che lavorano nel cinema per realizzare anche nuovi progetti insieme. Un’iniziativa che ha superato in breve tempo le 10.000 adesioni tra registe, maestranze e studiose del mondo del cinema italiano. Il festival rende perciò omaggio a questa importante realtà con una selezione di 24 opere brevi a cui hanno contribuito le partecipanti del gruppo, divise in varie sezioni.

Per un’edizione nata in condizioni così particolari, lo Short ha potuto contare sul supporto di partner vecchi e nuovi, a partire dalla Fondazione di Venezia, passando per gli storici Fondazione Ugo e Olga Levi e NH Venezia Rio Novo, a cui di recente si sono affiancati il Museo Nazionale del Cinema di Torino e la compagnia d’informazione Guang Hua Cultures et Media. A questi si sono aggiunte altre tre collaborazioni: quella di WeShort, giovane piattaforma di cinema on demand, Carpenè-Malvolti e le Giornate della Luce di Spilimbergo, festival dedicato ai maestri della fotografia del cinema italiano.