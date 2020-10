I corti del Ca' Foscari Short Film Festival alla Bevilacqua la Masa: il programma

L'Istituzione Fondazione Bevilacqua La Masa partecipa alla decima edizione del Ca' Foscari Short Film Festival, che si svolgerà dal 7 al 10 Ottobre 2020. Il Festival si terrà in versione “diffusa”, nel rispetto di tutte le norme sanitarie vigenti: oltre alla storica sede dell’Auditorium Santa Margherita, altre istituzioni culturali della città di Venezia ospiteranno le proiezioni in programma. Tra queste ci sarà la Fondazione Bevilacqua La Masa con la storica sede di Palazzetto Tito (dorsoduro 2826) con tre appuntamenti:

Mercoledì 7 ottobre: 14.00 Supinfocom Rubika

Giovedì 8 ottobre: 12.00 New African Cinema

Venerdì 9 ottobre: 11.00 Music Video Competition; 14.00 Lo sguardo sospeso

In tutte le sedi aderenti all'iniziativa i film verranno proiettati per un numero limitato di partecipanti. Allo stesso tempo, il tutto verrà anche trasmesso online. Per tutelare i partecipanti al Festival e gli spettatori, saranno adottate tutte le misure anti-Covid previste dalle normative vigenti.