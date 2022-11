Storie vere e storie fantastiche, in cui si mescolano realtà e immaginazione, tramandate di generazione in generazione fino a divenire un patrimonio culturale da preservare: nasce così “Veneto: spettacoli di mistero”, il festival che celebra le storie più occulte della regione e i territori in cui hanno avuto origine. Eventi pensati per tutta la famiglia che accompagnano i visitatori nei luoghi senza tempo del Veneto, alla scoperta del fascino nascosto delle antiche tradizioni.

A Venezia il week end sarà animato da due eventi speciali, tutti legati all’elemento acqua, filo conduttore dell’edizione 2022.

Giovedì 3 novembre, presso la Casa del Cinema, il mistero viene raccontato sul grande schermo con la doppia proiezione, alle ore 17.30 e alle ore 20.30, del film "Ombre sul Canal Grande" (1951) di Glauco Pellegrini, film drammatico-poliziesco del 1951 ambientato tra calli, canali e campielli. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Consigliata la prenotazione: 041 2747140

Domenica 6 novembre appuntamento in piazza San Marco (Colonne) alle ore 15.00 con "A caccia di misteri a Venezia": un evento dedicato a famiglie, bambini, ragazzi e a chiunque ami le storie strane, un po’ reali, un po’ magiche e, a tratti, un tantino “oscure”, custodite dalla città lagunare. Tra San Marco ed il sestiere di Castello fino all’Arsenale, con le storie di Alberto Toso Fei, si andrà alla scoperta delle leggende antiche e di quelle recenti, che apriranno uno squarcio sulla storia e sull’arte di Venezia. Ma lungo la via ci saranno da risolvere puzzle, cruciverba ed enigmi che porteranno alla destinazione finale. È un percorso ideale per tutta la famiglia (ma si divertiranno anche i grandi, garantito!).

Dettagli: attività per famiglie con Monica Gambarotto. Inizio tour: piazza San Marco, Colonne; durata: circa 2 ore; costo: 20,00 € a persona. I tour saranno realizzati con un minimo di 15 partecipanti. Prenotazioni entro le 12 del giorno precedente: +39 335 677 6933