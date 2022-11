Il mistero fa tappa a Noale con una caccia al tesoro per bambini e famiglie

La Pro loco di Noale sarà anche quest’anno protagonista di due eventi inseriti nel ricco cartellone di Veneto spettacoli di mistero, il festival dedicato alle leggende ed ai misteri che caratterizzano la storia e la tradizione della nostra regione. L’edizione 2022 avrà come tema l’acqua.

Caccia al tesoro a Noale

Domenica 13 novembre, con inizio alle ore 15, proporrà una caccia al tesoro rivolta ai bambini con le loro famiglie. Suddivisa in nove tappe, svelerà attraverso enigmi e indovinelli proposti dai giovani attori dell’associazione Acchiappasogni di Noale, i misteri che si celano nei corsi d’acqua che attraverso il paese. Quota di partecipazione 5 euro. Il ricavato della Caccia al tesoro sarà destinato alla raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino per uso socio ricreativo promossa dal Gruppo X di Salzano.

Per prenotare scrivere a prenotazioni@proloconoale.it o al numero 3755914964 (whatsapp). Costo: 5 euro, che può essere versato con bonifico oppure in segreteria Pro Loco aperta il martedì dalle 9 alle 12, il venerdì dalle 15 alle 17.