Joey Calderazzo e John Patitucci in concerto a Mestre

Intero: euro 15; ridotto tessere Cinema Più e Img: euro 12; ridotto Candiani Card, studenti under 26 anni: euro 10; ridotto speciale under 14: euro 3

Sul palco del Centro culturale Candiani tornano i grandi nomi della musica internazionale grazie a Candiani Groove, organizzato dal Settore cultura del Comune di Venezia. Martedì 17 maggio sono attesi due fuoriclasse del jazz: Joey Calderazzo e John Patitucci, rispettivamente pianoforte e basso.

Calderazzo - uno dei migliori pianisti della sua generazione - ha percorso la strada da bambino prodigio a musicista di sessione richiesto a membro d'élite dei migliori ensemble del jazz. Ha accompagnato i geni della musica, da Michael Brecker e Branford Marsalis a Jack DeJohnette e Dave Holland. Durante il suo viaggio, Calderazzo ha esplorato audacemente la propria psiche e il suo posto nel mondo, come compositore, improvvisatore, membro della band e leader.

John Patitucci è nato a Brooklyn, New York, nel 1959 e ha iniziato a suonare il basso elettrico all’età di dieci anni, cimentandosi successivamente con il basso acustico e il pianoforte. Passa rapidamente dal suonare soul e rock al blues, al jazz e alla musica classica: i suoi gusti eclettici gli hanno fatto esplorare tutti i generi musicali come musicista e compositore. Le sue sei registrazioni da solista per la GRP Records e le sue registrazioni successive gli hanno portato due Grammy Awards e oltre quindici nomination ai Grammy.