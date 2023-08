Una serata di musica e cinema: all'Anda Venice Hostel arriva Cameo Film Festival After-Party

Arriva all'Anda Venice di Mestre Cameo Film Festival After-Party, un evento satellite che orbita attorno al circuito dei film festival internazionali previsto per giovedì 7 settembre dalle 20.00

Il programma prevede la proiezione di una selezione di cortometraggi di registe donne curata dall’etichetta Vivacious Vulvas, mentre la curator house berlinese Sol Reme?dios ha programmato una raffinata line-up musicale con il DJ-set del londinese Ash Walker (Night Time Stories), il DJ-set di Axel Valentino VIII e il concerto live di IKE & the Great Escape che presentera? in anteprima l’album On Higher Dreams (Sol Reme?dios, 2023).

I cortometraggi in programma per la serata sono: Franzi: "Auf der Kippe", Rahel Schaber: "Ruth", Eva Cragg: "Untitled Days", Liselotte Krieger: "Schwimmen", Vanessa Linden: "der Fleck", Miriam Strong: "Nanna", Alessia Buiatti: "Neve".

L’evento sara? luogo di incontro per appassionati di cinema, esperti del settore e musicisti: un momento di scambio e connessione con la scena artistica in divenire locale, europea ed internazionale. L'appuntamento è realizzato in collaborazione con Veneto Jazz. I biglietti sono disponibili online.