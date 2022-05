Campionato di moto d'acqua, la prima tappa a Caorle

Si svolge nel weekend tra il 27 e il 29 maggio, a Caorle, la prima tappa del Campionato italiano moto d’acqua 2022 - “4 edizione del GP città di Caorle”, organizzata dal Circolo nautico Marina 4 sotto l'egida della Federazione italiana motonautica - Coni.

Sabato 28 maggio appuntamento alle 9.30 con le prove libere, cui seguiranno, a partire dalle ore 12,00, le prime manches di gara. Domenica 29 maggio, dopo le prove libere del mattino, prenderanno il via le seconde manches sempre dalle ore 12.00. Al termine della giornata verranno premiati i vincitori.

Il Campionato riparte con grande entusiasmo dei riders, che si sono iscritti in moltissimi, manifestando ancora una volta sincera passione per questo sport. Un’adesione che fa prevedere un nuovo successo di pubblico e partecipazione.

Le categorie previste sono: Runabout, Ski, Endurance, Freestyle, Spark Giovanile e la Femminile, mentre le classi sono 20: per la Runabout F1, F2, F4, F4 Femminile, F4 Novice e F4 Veterans; per la Ski, F1, F1 Veterans, F2, F3, Ski Open; per l'Endurance, F1 Runabout e F2 Run. Amatoriale; per la Spark Giovanile 12-14, 15-18 anni; infine, la classe Freestyle. Novità di quest’anno è l’introduzione di una nuova categoria di Moto d’Acqua: la Yahama Superjet, che si corre proprio con moto Jet Ski e che comprende due classi: la Ski Giovanile (12-14 anni e 14-18 anni) e il Monomarca FIM Superjet, classe aperta ai piloti maggiorenni.

Dopo la prima tappa a Caorle, le successive si disputeranno ad Ancona (22-24 luglio), Rimini dal (9-11 settembre), Ladispoli (23-25 settembre) e infine a Giugliano in Campania (7-9 ottobre).