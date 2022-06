La campionessa Rachele Campagnol al Galà estivo di pattinaggio a Murano

Giovedì alle 21 l'Associazione Virtus Pattinaggio di Murano presenta il Galà estivo. Lo spettacolo, che avrà come tema i grandi cartoni animati della Disney, vuole far rivivere a grandi e piccoli i ricordi positivi di quando per qualche ora tornavamo tutti bambini e i nostri animi potevano guardare al mondo che ci circonda con più positività ed emozione. Ospite d'onore della serata la pluricampionessa mondiale Rachele Campagnol di Murano che pattinerà esibendosi proprio con la tecnica "muranese".

Per la serata sono attese oltre a tutte le atlete dell'Associazione sportiva dell'isola anche vari ospiti di eccezione. Pattineranno Alessia Bedin (medaglia d'argento all'internazionale skate trophy 2021), Chiara De Cecco (3 volte campionessa nazionale del Belgio), Mattia Qualizza (Argento mondiale negli anni 2018, 2019, 2021 in solo dance e oro europeo e mondiale 2021 in coppia danza), Angelica Torre (medaglia d'oro al trofeo internazionale Max Betelle dal 2018), Lucrezia Zamparo (campionessa provinciale dal 2019).