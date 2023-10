Al via "Camponogara nel mistero" con spettacoli, giocoleria ed escape room

Il 4 e 5 novembre si terrà, in piazza Mazzini di Camponogara, la seconda edizione di “Camponogara nel mistero”, una manifestazione organizzata e voluta dalla Pro Loco che rientra nell’ambito della manifestazione regionale “Veneto Spettacoli di Mistero”. L’obiettivo di questo evento è quello di riscoprire, esaltare e vivere i misteri locali, troppe volte messi in disparte a favore di altre storie che non appartengono al nostro territorio. L'iniziativa avrà luogo dalle 16.00 durante la giornata del 4 novembre e dalle 15.30 domenica 5.

Quest’anno Proloco Camponogara, con l’aiuto del Comune e di altre associazioni locali che hanno aderito entusiaste all’idea, ha indetto una festa della durata di due pomeriggi: in entrambi i giorni vi saranno spettacoli di ogni tipo, dalla giocoleria col fuoco alla musica dal vivo, ma anche rappresentazioni teatrali, duelli storici veneziani, laboratori per bambini, truccabimbi ed escape room, un gioco ad enigmi al quale si può accedere solo tramite prenotazione al numero 349 194 5510.

Sabato 4 ci saranno inoltre dodici autori veneti che porteranno i loro romanzi a tema, molti dei quali hanno già vinto premi prestigiosi. Gli scrittori saranno Paolo Lanzotti, Martina Longhin, Enrico Corradini, Steno Zeno, Andrea Riccardo Gasparoni, Yasodhara Leandri, Federica Gasparri, Fabio Valentino Tipa, Rossella Longo, Roberto Carraro, Matteo Tiraoro ed Elena Righetto. Collegata alla presenza degli autori, anche la gara tutta social tra bookblogger, “Miglior bookblogger del Mistero 2”, che vedrà vincitrice chi riuscirà a raccontare al meglio non solo la manifestazione ma pure i libri presenti.

Avrà luogo anche una mostra pittorica fotografica di artisti veneti, professionisti e non, con un grande talento: Matteo Bertoli, Rossella Longo, Davide Carraro, Andrea Terrin e Federica Basso. Assieme a loro anche Jenny Corrò, vicecampionessa mondiale di Body Painting, che dipingerà dal vivo la sua idea di mistero su una modella. Presente anche un’area ristoro ben fornita e bancherelle locali.