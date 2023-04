A Camponogara ultimo appuntamento della stagione teatrale 2022-23 con la compagnia Pantakin

Al Teatro Comunale Dario Fo di Camponogara, giovedì 13 aprile alle ore 21.00 si chiude il sipario della stagione teatrale 2022-23 con la Compagnia Pantakin che porta in scena lo spettacolo Tre Maggiordomi e un bebè.



Lo spettacolo sostituisce Abat Jour. La storia perfetta del 24 febbraio 2023



Lo spettacolo è il tentativo di confronto di tre clown augusti con il più classico dei clown bianchi, una figura quasi mitologica sia per perfezione, sia per discrezione: il maggiordomo.

I tre verranno sottoposti a prove durissime, affronteranno sfide di abilità impossibili per riuscire a diventare un maggiordomo a tutti gli effetti. Riusciranno i nostri personaggi a essere impeccabili e granitici, oppure il loro passato e i loro desideri l’avranno vinta sulle buone maniere e il bon ton del maggiordomo? Dovranno soprattutto superare indenni la più temibile delle prove: accudire il piccolo bebè del proprio datore di lavoro.

I lazzi, giochi di magia, trasformazioni e oggetti animati creano un divertente e sognante spettacolo adatto a tutti.



La rassegna 2022/2023 è promossa e organizzata l’Assessorato alla Cultura del Comune di Camponogara e Arteven - Circuito Multidisciplinare Regionale.