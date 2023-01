Al via Candiani Groove con il concerto di Pino Ninfa, Boris Savoldelli e Massimiliano Milesi

Continua il suo percorso Candiani Groove, la rassegna al Centro Culturale Candiani promossa dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz. Nel cartellone musiche dal mondo, con tante sonorità contemporanee ed influenze da est ad ovest.

Il nuovo appuntamento con la musica al Centro Candiani è per sabato 28 gennaio alle 21.00: sul palco di Candiani Groove salgono infatti Pino Ninfa, fotografie, Boris Savoldelli, voce ed elettronica e Massimiliano Milesi, sassofoni ed elettronica con lo spettacolo La magia delle donne - Fra bellezza e quotidianità.

Questa performance è la storia di un incontro tra la ricerca musicale e l’espressione artistica della fotografia; l’incontro tra uno dei fotografi del jazz per antonomasia, Pino Ninfa, il cantante rock-funk-sperimentale Boris Savoldelli e il sassofonista Massimiliano Milesi.

Le donne sono il soggetto da cui sono partiti questi tre uomini per indagarne la cifra distintiva, alla ricerca di quel tratto peculiare che contraddistingue il loro stare nel mondo, abitarlo e riempirlo di senso. Si muoveranno insieme suoni e visioni per omaggiare un universo come quello femminile ricco di azioni che intersecano la quotidianità del lavoro, realizzazioni artistiche o riti spirituali per finire in azioni solidali in cui la loro sensibilità aiuta a superare situazioni spesso al limite di sopportazione. I tre artisti offrono una rotta in cui le alchimie dei suoni e la forza delle visioni ci aiutano a incontrare questa “magia” emanata dal femminile in varie parti della Terra.

Biglietti disponibili online e presso la biglietteria del Centro Candiani.