Candiani Groove: doppio concerto per Yamandu Costa, il fenomeno della musica brasiliana

Continua con successo la nuova stagione di Candiani Groove, la rassegna musicale al Centro Culturale Candiani promossa dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz.

Atteso domenica 12 febbraio il chitarrista Yamandu Costa, che raddoppia con due concerti: il primo evento, alle 18.30, è infatti già esaurito in ogni ordine di posto, mentre sono aperte le prevendite per il secondo spettacolo, programmato per le 21.00 (biglietti disponibili nel circuito Ticketone e alla biglietteria del Centro Candiani).

Sul palco dell'auditorium uno dei maggiori fenomeni della musica brasiliana di tutti i tempi: Yamandu Costa abbraccia una chitarra a sette corde, strumento particolare usato, in Brasile, principalmente nel Choro e nel Samba. Nella sua musica un “mix” di stili, dal Choro alla musica classica, che creano interpretazioni di rara personalità, giustificando così il significato in tupi-guarani (lingua dei nativi indiani-brasiliani) del suo bel nome, Yamandu, “il precursore delle acque”. L’incredibile chitarrista frequenta da tempo palcoscenici di tutto il mondo, infiammando le folle grazie ad una tecnica straordinaria, una musicalità debordante e un piglio ritmico travolgente. Con la sua sette corde trasforma ogni singolo concerto in una sorta di summa dell’intera tradizione latino americana.