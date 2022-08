A Caorle si corre per dire «no» alla violenza sulle donne

Torna a Caorle la #Caorle4women, la corsa contro la violenza sulle donne che aveva debuttato sulla località balneare nel luglio del 2019. Il Covid ne ha rallentato, ma non fermato, la corsa per due anni. Domenica 25 settembre 2022 il centro caorlotto è pronto a correre per dire no alla violenza sulle donne.

Corsa su 4 e 10 km

Fondazione "Caorle Città dello Sport" con la collaborazione dei Centri Antiviolenza Associazione Telefono Rosa di Treviso ONLUS e Centro di ascolto per la Violenza di Genere Città Gentili di Portogruaro, con il Patrocinio del Comune di Caorle e con la collaborazione tecnica di ASD Tri Veneto Run e sotto l’egida e l’autorizzazione dell’USacli del Veneto, propone dunque una corsa promozionale aperta a tutti (uomini, donne e bambini) sulla distanza di 4 e di 10 chilometri.

L'obiettivo della #Caorle4Women è quello di sostenere e dare continuità al progetto scolastico formativo, a cura dei C.A.V. di Treviso e Portogruaro dal titolo: “Tra il grido e il silenzio scegliamo l’alfabetizzazione emotiva” dedicato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio veneziano. Scopo del progetto è quello di rispondere alla violenza di genere tramite la cultura e l’educazione. Tanto è stato fatto, ma tanto, ancora, bisogna fare, per lottare contro quella che è una vera e propria piaga sociale, che ogni anno porta via troppe vite umane.

Come iscriversi alla #Caorle4Women

Per partecipare (richiesto un contributo di 12 euro, con t-shirt dedicata garantita fino ad esaurimento scorte) è possibile iscriversi online tramite keepsporting.com., oppure via email tramite apposito modulo, da compilare e inviare unitamente alla ricevuta di pagamento del bonifico bancario o postale (da effettuare sul c.c. intestato a: A.S.D. Tri Veneto Run - IBAN IT10M0890461620009000014574 – Banca Prealpi San Biagio, filiale di Conegliano. Causale: Iscrizione #CAORLE4WOMEN 2022 + nome della persona iscritta), all’indirizzo email: corrinrosa@trevisomarathon.com.

È possibile iscriversi anche presso lo IAT di Caorle in Rio Terrà delle Botteghe 3, aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 22.00, al Bar Gelateria "La Fiesta", in viale Lepanto 133 a Porto Santa Margherita tutti i giorni dalle 7.00 alle 24.00 e all’edicola Immagine Mare di via Giovanni da Verazzano 72 a Porto Santa Margherita tutti i giorni dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. E’ possibile effettuare l’iscrizione anche negli Uffici di Maratona di Treviso (via Martiri delle Foibe 18/B a Conegliano - zona industriale Scomigo) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17. Le preiscrizioni chiuderanno il 16 settembre 2022. Sarà poi possibile iscriversi il giorno della corsa, domenica 25 settembre, nell’area partenza che sarà posizionata sulla spiaggia di Levante, nei pressi del Santuario della Madonna dell'Angelo.