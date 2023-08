Al via la nuova edizione del Caorle Independent Film Festival con opere provenienti da tutto il mondo

Lo scorso giugno si sono chiuse le iscrizioni per la sesta edizione del Caorle Independent Film Festival, il festival internazionale del cinema indipendente organizzato dall’associazione culturale Caorle Film. L'evento, diventato un appuntamento annuale fisso per amanti del cinema ed esperti del settore, si svolgera? nella cittadina veneta dal 19 al 23 settembre 2023 e dara? spazio a tutte quelle opere cinematografiche indipendenti che non hanno grosse case di produzione alle spalle.

Le opere, provenienti dall’Italia e da altri 25 paesi del mondo, raccontano tematiche importanti tra le quali la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, le tematiche Lgbtq+, la salvaguardia dei mari e dell’ambiente, le tradizioni popolari, lo sport oltre a temi piu? leggeri e di fantasia.

Sono 75 le opere selezionate ufficialmente tra le quasi 150 candidature pervenute e che saranno proiettate nel mese di settembre, durante i giorni del Caorle Independent Film Festival presso le sale del centro culturale Andrea Bafile, appositamente allestite per l’evento. Tutti i lavori selezionati sono stati valutati da una giuria di esperti e da una giuria popolare presieduta da Flavio Ineschi, direttore del CaorleMare Magazine, media partner dell’evento. La giuria tecnica – quest’anno composta da Roberta Pazi, attrice, regista e formatrice teatrale e cinematografica, Michele Carrara, direttore della fotografia e videomaker, Cristian Natoli, produttore, autore e regista e Luis Pedron, attore, regista, fondatore e direttore del Film Festival Manhattan a New York – premiera? le opere piu? meritevoli suddivise tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, film di animazione, web serie ed episodi pilota.

Il Caorle Independent Film Festival gode del Patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Caorle ed e? gemellato con l’Apulia Web Fest, con il Social Film Festival Artelesia di Benevento, con lo You Film Fest di Washington DC, con il Film Festival Manhattan e da poco con il Catania Film Fest.



Tutte le informazioni sono disponibili online.