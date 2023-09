Torna Il Caorle Independent Film Festival, tutto ciò che bisogna sapere

Torna, con la sua sesta edizione, il Caorle Independent Film Festival, l’evento organizzato dall’Associazione Culturale Caorle Film e dedicato a tutto il meglio del cinema indipendente contemporaneo. Dal 19 al 23 settembre 2023, la cittadina del Veneziano ospiterà operatori del settore e appassionati di cinema provenienti da tutto il mondo in cinque giorni di proiezioni, incontri stimolanti, celebrazione della creatività cinematografica e promozione del territorio.

L’edizione di quest’anno si preannuncia sempre più coinvolgente ed entusiasmante. Il Festival accoglierà opere scelte con cura provenienti da oltre 20 Paesi diversi, spaziando in una vasta gamma di tematiche e stili. Lungometraggi, cortometraggi, documentari, webseries e film di animazione che mettono in evidenza la profondità delle storie umane, la cultura e le tradizioni, la memoria e il ricordo, l’attenzione per l’ambiente e molto altro.

Il programma promette una varietà di esperienze coinvolgenti. Oltre alle proiezioni dei film in concorso e fuori concorso, che si terranno presso il centro culturale Andrea Bafile nel centro storico di Caorle, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare a stimolanti incontri con gli autori interagendo direttamente con loro.

Il programma del Caorle Independent Film Festival 2023

Mercoledí 20 settembre presso il Centro Civico di Caorle verrà presentato il libro “Maledetta Zappa - due millennial prestati all’agricoltura” di Filippo Baracchi e Cecilia Irene Massaggia. I due scrittori, giornalista e critico cinematografico lui, regista e scrittrice lei, racconteranno come, dopo aver condiviso numerose esperienze nell’ambito cinematografico, siano diventati produttori di vino.

Un momento emozionante è previsto per il 21 settembre, quando le classi terze della scuola media di Caorle parteciperanno attivamente al Festival: i ragazzi e le ragazze avranno l’opportunità di visionare e votare alcuni cortometraggi appositamente selezionati per loro. L’Associazione Caorle Film in questo modo promuove l’educazione cinematografica e la partecipazione attiva dei giovani.

Alle 18:00 invece si terrà l’apertura ufficiale del Caorle Independent Film Festival con la presentazione della giuria e i saluti da parte delle autorità.

Nel pomeriggio di venerdí 22 settembre, dalle 16:30 alle 18:30 si terrà la diretta dai luoghi del Festival da parte di Radio Caorle International: gli speaker della radio intervisteranno i partecipanti e non solo per testare le loro impressioni in merito all’evento.

Ad arricchire il programma venerdì 22 settembre, sarà la presenza di Serena Codato, special Guest di questa edizione. La giovane attrice veneziana, che ha interpretato il ruolo di “Gemma” nella celebre serie TV “Mare Fuori”, sarà protagonista di una serata a lei dedicata durante la quale racconterà la sua esperienza, seguita da una sessione di domande e risposte con il pubblico e gli artisti emergenti del CIFF 2023 per incoraggiare lo scambio di idee e la crescita di nuovi talenti.

La giornata finale, sabato 23 settembre, sarà intensa per partecipanti, ospiti, pubblico e per gli stessi organizzatori. La mattina i rappresentanti delle opere in concorso parteciperanno ad una escursione in motonave alla scoperta del territorio mentre nel pomeriggio, alle 15.00 ci sarà l’incontro, aperto a tutti, con alcuni Direttori di Festival del Cinema Nazionali ed Internazionali.

Alle 17:00 è prevista la sfilata degli sbandieratori di Narni, organizzata dall’Amministrazione Comunale grazie ad un progetto interculturale tra i due splendidi borghi storici Narni e Caorle. Gli sbandieratori, circa 20, suoneranno e sfileranno per le vie della città ed eseguiranno esercizi ad una o più bandiere sia singoli che a squadre.

Alle 19:00 inizierà, invece, la serata finale con la sfilata dei partecipanti sul red carpet per le foto di rito seguita dalla cerimonia di premiazione condotta da Riccardo Checchin, attore, doppiatore, speaker professionista di Radio Academy. L'evento è riservato a partecipanti e accreditati.

Per maggiori informazioni su selezioni e programma consultare il sito www.caorlefilmfestival.com e i canali social ufficiali dell'evento.