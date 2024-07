Anche quest'anno il cinema indipendente trova casa a Caorle

Orari in via di definizione

Sono state annunciate le opere che prenderanno parte alla VII edizione del Caorle Independent Film Festival, che si terrà a Caorle dal 17 al 21 settembre 2024: quasi 150 le candidature pervenute da Italia, USA, Germania, Canada, Francia, Russia, Austria, Brasile, Cipro, Repubblica Ceca, India, Giappone, Libano, Libia, Olanda, Nigeria e Regno Unito; tra queste ne sono state selezionate settantacinque che saranno presentate durante i cinque giorni dell’evento.

Le opere, suddivise tra lungometraggi, cortometraggi, documentari, web serie, episodi pilota e film di animazione, saranno proiettate nelle sale del Centro Culturale Andrea Bafile, nel cuore della città. La selezione di quest’anno è costituita da una gamma di film indipendenti provenienti da diverse parti del mondo che racconta la società contemporanea offrendo al pubblico l'opportunità di riflettere su temi sociali importanti e scoprire emozionanti storie provenienti da culture ed etnie diverse, spaziando dalla commedia al dramma, dal fantasy al thriller, ed esplorando una varietà di generi, stili e narrazioni.

Andrea Malpighi, direttore artistico del festival, sottolinea che: «Ogni film ha una voce unica e significativa nel mondo del cinema indipendente. Il Caorle Independent Film Festival offre agli artisti emergenti e affermati la possibilità di condividere le proprie storie e prospettive con un pubblico appassionato e curioso. Sia il pubblico sia i partecipanti avranno l'opportunità di incontrarsi e confrontarsi, celebrando insieme l'arte del cinema in un'atmosfera stimolante e coinvolgente».

L’evento contribuisce anche a promuovere la città di Caorle come meta di interesse culturale e turistico: con le sue spiaggie, il pittoresco centro storico e l’atmosfera accogliente, la località veneta offre un ambiente unico che si fonde perfettamente con il mondo del cinema, creando un’esperienza indimenticabile per tutti i presenti.



Il programma, in corso di definizione, oltre alle proiezioni delle opere in concorso, prevede altri eventi collaterali quali incontri con gli autori, workshop tematici, musica dal vivo e molto altro. Il festival si chiuderà sabato 21 settembre con la sfilata dei partecipanti sul red carpet e la cerimonia di premiazione finale.