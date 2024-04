La street art protagonista a Caorle

Arriva Caorle Sea Festival, manifestazione dedicata alla street art che, dal 26 aprile al 10 maggio 2024, porta 18 artisti a decorare location pubbliche e private del territorio con opere che interpretino il tema “Mare, pesca e tradizioni”. Nel primo weekend dipingeranno in undici: venerdì 26 aprile saranno all’opera JDL all’Hotel Splendid, Shife in Via del Rombo, Tony Gallo all’Hotel Venus e Man-X all’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Sabato 27 aprile sarà la volta di Any (cabina E-Distribuzione di Via Martiri delle Foibe a Ottava Presa), Daco (Hotel Marzia), Giulio Masieri (Mercato Ittico Comunale) e David Karsenty (Caorle Nuoto e Wellness – Piscina comunale). Domenica 28 aprile arriveranno a Caorle anche Alessio-B e Boogie.EAD, per realizzare assieme un’opera in Via del Rombo, e Zero Mentale, impegnato all’Hotel Marzia.

Alle 13 opere annunciate ufficialmente, realizzate anche da Alessandra Carloni (dal 30 aprile all’Hotel Marzia), Anna Conda (dal 30 aprile al Sottopasso di Via Gallini), Mrfijodor (dal 30 aprile al Villaggio Le Acacie), Mura (dal 30 aprile all’Hotel Marzia), Medianeras (dal 2 maggio alla Casa di Riposo Don Moschetta) e Cuboliquido (dal 5 maggio alla cabina di E-Distribuzione di Viale Santa Margherita), si aggiunge anche un’opera speciale firmata da Giulio Masieri sulla ciclabile della SP59 di prossima inaugurazione che collega Caorle a Ponte Riello.

Caorle Sea Festival è un evento promosso dal Comune di Caorle, curato dal gallerista Carlo Silvestrin della CD Studio d’Arte di Padova, con il supporto di Associazione Cimi, Borin Group, Confcommercio Caorle, Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, E-Distribuzione, Federalberghi Caorle, Gruppo Lampo, Hotel Marzia, Intesa Sanpaolo e Roncato Valigie.

Line-up: Alessandra Carloni (Italia), Alessio-B (Italia), Anna Conda (Francia), Any (Italia), Boogie.EAD (Italia), Cuboliquido (Italia), Daco (Francia), David Karsenty (Francia), Giulio Masieri (Italia), JDL (Paesi Bassi), Man-X (Francia), Medianeras (Spagna), Mrfijodor (Italia), Mura (Brasile), Shife (Italia), Tony Gallo (Italia) e Zero Mentale (Italia).

Il programma del Festival (www.caorleseafestival.it) prevede anche eventi collaterali legati alla tutela del mare, momenti di intrattenimento musicale e di approfondimento sulla street art.