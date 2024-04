La street art torna a colorare il litorale veneto con il Caorle Sea Festival 2024

Dopo il grande successo registrato dalla prima edizione, dal 26 aprile al 10 maggio 2024 torna il Caorle Sea Festival, manifestazione che vede la street art mettersi al servizio della riqualificazione urbana e della valorizzazione delle ricchezze paesaggistiche e naturalistiche della nota meta vacanziera del litorale veneziano.

L’iniziativa vedrà 18 street artist impegnati a dipingere una ventina di opere di grandi dimensioni su muri messi a disposizione da soggetti pubblici e privati del territorio caorlotto. Gli artisti e le artiste coinvolti, che avranno il compito di interpretare secondo la propria sensibilità il tema “Mare, pesca e tradizioni”, sono nomi affermati del panorama italiano e internazionale: Alessandra Carloni (Italia), Alessio-B (Italia), Anna Conda (Francia), Any (Italia), Boogie.EAD (Italia), Cuboliquido (Italia), Daco (Francia), David Karsenty (Francia), Giulio Masieri (Italia), JDL (Paesi Bassi), Man-X (Francia), Medianeras (Spagna), Mrfijodor (Italia), Mura (Portogallo), Shife (Italia), Tony Gallo (Italia) e Zero Mentale (Italia).

Le location

Durante il Caorle Sea Festival gli street artist saranno impegnati in tredici differenti location all’interno del territorio comunale di Caorle. A ridosso del centro storico, l’artista ferrarese Giulio Masieri, con il suo approccio realistico, è chiamato a lavorare su una facciata del Mercato Ittico Comunale, mentre il francese Man-X eseguirà la sua opera alla sede dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia. Continuano, inoltre, gli interventi artistici sulle palazzine di proprietà comunale di via del Rombo, già trasformate nel 2022 grazie alle opere di Alessandra Carloni, Any e Tony Gallo. In questa seconda edizione, infatti, lavoreranno su due grandi facciate tre artisti padovani, rispettivamente Shife e Alessio-B assieme a Boogie.EAD.

Tra gli edifici interessati dal festival ci sono poi la Casa di Riposo Don Moschetta, dove interverrà il duo di artiste spagnole Medianeras, la piscina Caorle Nuoto & Wellness, dove dipingerà il francese David Karsenty, la Scuola dell’Infanzia Morvillo-Falcone, dove lavorerà Any e due cabine E-Distribuzione: una in località Ottava Presa (l’opera sarà di Any) e l’altra in viale Santa Margherita, assegnata a Cuboliquido.

Accanto a queste realtà, saranno coinvolte anche alcune strutture ricettive: l’Hotel Marzia, che accoglierà la creatività dell’artista romana Alessandra Carloni, del francese Daco, della portoghese Mura e del padovano Zero Mentale; l’Hotel Splendid, dove sarà all’opera su una grande superficie l’olandese JDL; l’Hotel Venus, pronto a fare da tela al padovano Tony Gallo, e il Villaggio Le Acacie di Gruppo Lampo, che vedrà protagonista l’arte del torinese Mrfijodor. Infine, la francese Anna Conda avrà il compito di trasformare il sottopasso di via Franco Gallini. La mappa interattiva è consultabile online.

Street Art Spring Experience

Caorle Sea Festival va ad arricchire la già ampia offerta di iniziative presenti sul territorio nel periodo che fa da preludio all’entrata nel vivo della stagione turistica. Tra gli eventi collaterali si segnalano due attività organizzate in partnership con il CaorleEducAzione Festival.

Sabato 4 maggio i ragazzi coinvolti nel progetto parteciperanno al laboratorio di street art “Lasciamo un segno di bellezza per la comunità” e realizzeranno un’opera assieme agli artisti. L’appuntamento è nel pomeriggio nei pressi dello Stadio Comunale. Assieme agli street artist, inoltre, durante il festival i piccoli avranno modo di cimentare la propria creatività anche sulla cabina E-Distribuzione di Via dell’Astese.

Audioguida per turisti

Le opere di street art realizzate durante il Caorle Sea Festival saranno fruibili da tutti i cittadini e dalle migliaia di turisti italiani e stranieri che affolleranno la località durante la stagione balneare. Per valorizzarle durante la stagione estiva saranno organizzate iniziative ad hoc e la loro mappatura sarà disponibile anche all’interno dell’'audioguida su piattaforma izi.TRAVEL del Museo Nazionale di Archeologia del Mare, uno strumento disponibile per i visitatori incluso nel biglietto d'ingresso (oggi acquistabile anche online attraverso l’app Musei italiani).

Il contest fotografico

Dopo il grande successo ottenuto in occasione della prima edizione, per il Caorle Sea Festival 2024 torna il contest fotografico che invita chi passa da Caorle a fotografare le opere degli street artist. Partecipare è semplice: dal 26 aprile al 30 settembre 2024 è sufficiente scattare una foto davanti ad una delle opere del Caorle Sea Festival e interpretarla secondo proprio stile, per poi pubblicarla su Instagram con l’#mycaorleseafestival.

Una giuria sceglierà le foto più originali e le premierà con tante sorprese a tema Street Art. I profili dei vincitori saranno comunicati tramite le pagine social del festival (FB: @caorleseafestival | IG: @caorle_sea_festival) e sul sito www.caorleseafestival.it.

Caorle Sea Festival è un evento promosso dal Comune di Caorle, curato dal gallerista Carlo Silvestrin della CD Studio d’Arte di Padova, che gode del supporto di Associazione Cimi, Borin Group, Confcommercio Caorle, Consorzio di Promozione Turistica Caorle e Venezia Orientale, E-Distribuzione, Federalberghi Caorle, Gruppo Lampo, Hotel Marzia, Intesa Sanpaolo e Roncato Valigie. La manifestazione gode del patrocinio della Regione del Veneto. Il programma del festival prevede anche eventi collaterali legati alla tutela del mare, momenti di intrattenimento musicale e di approfondimento sulla street art.