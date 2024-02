Il Noventa di Piave Designer Outlet festeggia il capodanno cinese con spettacoli e danze

Saranno la “Danza del Drago” e la “Danza del Leone” a rappresentare, domenica 11 febbraio alle 15.00, il momento clou dei festeggiamenti del Capodanno Cinese a Noventa di Piave Designer Outlet. Un colorato spettacolo di danze, musica e costumi tipici allieterà il pomeriggio di grandi e piccini per festeggiare l’avvio del nuovo anno del Drago, ma anche l’ultima domenica di Carnevale che a Venezia celebra Marco Polo e i suoi viaggi in Oriente a 700 anni dalla morte. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’associazione ICCTPA Italy China Culture Tourism Promotion Association di Venezia.

Il turismo proveniente dall’Asia rappresenta indubbiamente un mercato di grande interesse per l’outlet di Noventa di Piave che, nel 2023, ha consolidato la presenza di visitatori dal Sud Est asiatico, in particolare Corea e Cina, che ne apprezzano particolarmente l’ampia offerta di opportunità di shopping e servizi dedicati, tra cui, ad esempio, la possibilità di usufruire del servizio tax free direttamente all’interno dell’outlet, che dal 1° febbraio vede la soglia minima di spesa a €70,1 e quindi dimezzata rispetto a prima. Questa ricorrenza sarà anche una delle ultime occasioni per fare shopping approfittando di ulteriori ribassi fino al 70% sui prezzi outlet, sui capispalla e sulle collezioni autunno inverno.